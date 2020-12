Mes, Di Maio: "Voto contro risoluzione è contro Conte"

(Fotogramma)

"L'Italia ha bisogno di stabilità. Noi dobbiamo dargliela. Non potete portare Conte sul patibolo. Chi non voterà quella risoluzione, voterà contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e il suo Governo che viene in aula a chiedere la fiducia del Parlamento per andare in Europa anche a trattare lo sblocco dei fondi del Recovery fund. Lo trovo francamente folle e irresponsabile". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, durante l'assemblea dei gruppi grillini su Zoom.

"Mercoledì in aula - ricorda Di Maio - non si voterà per accedere al Mes. È una bugia. Il Presidente del Consiglio all'Eurosummit si dovrà esprimere sulla riforma. Una riforma che io stesso ho definito peggiorativa e che andava fermata anni fa. Ma i numeri per essere approvato in parlamento non ci sono".

Crimi: "Con M5S al governo non sarà mai attivato"