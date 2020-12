Mes, duello Renzi-Salvini in tv

Scintille in tv tra Matteo Renzi e Matteo Salvini sul Mes e quota 100, in diretta su Skytg24. ''Nel merito sono felicissimo che Salvini abbia iniziato a studiare le regole europee...", ironizza il leader di Iv che ne approfitta per lanciare una frecciata anche a Giorgia Meloni: ''Se ci danno 37 mld, non è come dice la Meloni che bisogna tagliare da altre parti. Ci danno i soldi per spenderli nella sanità, punto. Li chiediamo noi, non perché siamo geni, perché abbiamo il debito pubblico, anche perché qualcuno ha fatto nel governo precedente quota 100 mettendo in difficoltà i conti dello Stato con le pensioni...''.

Renzi viene interrotto dal leader della Lega: ''Guai a toccare quota 100 per tornare alla Fornero: su questo faremo le barricate dentro e fuori il Parlamento. Lo dico già adesso: se provate a tornare alla legge Fornero, cancellando quota 100, dalla Lega avrete le barricate'', è l'avvertimento lanciato da Salvini alla maggioranza. Replica Renzi: ''Salvini non ti ho interrotto, ti ho fatto parlare e rispettato, ora fai parlare me e se pensi che mi faccia paura una evocazione delle barricate...''.