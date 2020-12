Mes, Di Maio: "C'è spazio per intesa su risoluzione"

"È stata un'assemblea costruttiva, il confronto fa sempre bene. A mio parere c'è spazio per una intesa sulla risoluzione". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, interpellato dall'Adnkronos al termine dell'assemblea dei gruppi M5S. Durante l'assemblea dei gruppi grillini, Di Maio aveva sottolineato che "l'Italia ha bisogno di stabilità. Noi dobbiamo dargliela. Non potete portare Conte sul patibolo. Chi non voterà quella risoluzione, voterà contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e il suo Governo che viene in aula a chiedere la fiducia del Parlamento per andare in Europa anche a trattare lo sblocco dei fondi del Recovery fund. Lo trovo francamente folle e irresponsabile". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio,su Zoom.

"Chi sta al governo certe critiche dovrebbe rivolgerle a se stesso e valutare se quando ha compiuto delle scelte le ha condivise le con gli altri o meno...", ha detto dal canto suo il capo politico M5S Vito Crimi al termine dell'assemblea dei gruppi. Parole che a molti parlamentari sono sembrate una risposta al viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni (non citato da Crimi), che aveva criticato l'assenza di condivisione da parte degli esponenti grillini nel governo.

Mes, ribelli M5S: "No a risoluzione"