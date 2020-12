Di Maio in Algeria per firma memorandum, fuori programma con un gatto

"Un piacevole fuori programma. Mentre stavo per incontrare il Primo ministro algerino, questo tenero gatto si è intrufolato dentro, fermandosi proprio davanti alle due guardie all’ingresso del palazzo di Governo. È proprio vero, a volte gli animali riescono a trasmetterti sensazioni pure. Buona domenica a tutti". A raccontarlo su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che posta la foto sul suo profilo.

Di Maio era ieri ad Algeri per incontrare il premier algerino Abdelaziz Djerad. Secondo quanto si legge in un tweet della Farnesina, nel corso dell'incontro è stata espressa "grande soddisfazione per l’eccellente collaborazione e fiducia per ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali". Su Instagram il ministro degli Esteri ha poi spiegato che "le relazioni con l’Algeria hanno un valore strategico per l’Italia". "Abbiamo firmato il memorandum d’Intesa istitutivo del Dialogo strategico tra Italia e Algeria", ha aggiunto, sottolineando che "rafforzare le relazioni con Paesi esteri significa far crescere sempre di più il nostro Paese".