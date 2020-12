Nuovo Dpcm, Boccia: "A Natale nessuno resta solo"

(Fotogramma/Ipa)

"La mobilità nei Comuni è la stessa che c'è stata nell'ultimo mese e mezzo nelle zone arancioni e rosse. Non cambierà nulla per quei giorni e nessuno resterà solo perché è garantito il trasferimento tra un Comune e l'altro in caso di necessità". Lo dice a 'Live non è la D'Urso' su Canale 5 il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, a proposito delle restrizioni anti-Covid previste per il periodo natalizio.

"Quanto alle sanzioni pecuniarie, "sono le stesse, vanno da 400 a mille euro per chi aggira le norme. Ma perché farlo? Una assunzione di responsabilità serve ad aiutare una persona più debole. Le sanzioni penali ci sono quando si falsifica un atto: se dici che è tuo padre e invece è un estraneo, stai certificando il falso. Il nodo non sono le sanzioni, il nodo è che aggirare le norme in questo momento significa fare del male agli altri".