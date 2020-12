Salvini: "Al lavoro per allentare divieti nei giorni di festa"

(Fotogramma)

Via libera agli spostamenti all'interno della province, o in un raggio di poche decine di chilometri, per evitare di dividere le famiglie o bloccare alcune attività a partire dal volontariato. È l'obiettivo della Lega in vista del 25-26 dicembre e del primo gennaio, su cui tutto il centrodestra è al lavoro in Comuni, Regioni e in Parlamento per cambiare le decisioni del governo Conte. "È doveroso conciliare la tutela della salute col buonsenso", dichiara il leader della Lega Matteo Salvini, che aggiunge: "Non è tollerabile penalizzare la grande maggioranza degli italiani che vivono in provincia e nei piccoli Comuni e che, a differenza di chi abita nelle grandi città, non potrebbero salutare famigliari e affetti stretti, dare conforto a parenti soli distanti pochi chilometri e svolgere alcune attività a partire dal volontariato".

"Stiamo lavorando sia a livello parlamentare che a livello di Regioni per portare un po' di buonsenso, non si puniscano gli italiani che abitano in provincia e nei piccoli centri. L'Italia non è solo Roma, Milano e grandi città", ha scritto poco prima su Facebook il leader della Lega, lanciando l'hashtag #Nataleconituoi. La proposta, come si legge in una grafica postata da Salvini, è contenuta in una mozione urgente del centrodestra affinché vengano rimossi i "divieti di spostamenti tra Comuni per Natale". Divieti che il segretario leghista definisce "disumani e assurdi".