Bassetti: "Natale in famiglia è sacro, ma bisogna stare attenti"

(Foto Adnkronos)

"Per me il Natale in famiglia è sacro, sono nove mesi che i nostri anziani sono segregati, la solitudine è un problema". Così il professor Matteo Bassetti, nel corso di una diretta Instagram, con il leader della Lega, Matteo Salvini. Voglio dare un "messaggio positivo, ma bisogna stare attenti, è probabile che a gennaio e febbraio avremo dei nuovi casi, bisogna evitare assembramenti, qualcuno si è lasciato andare, giustamente, dopo tanti mesi, ma bisogna stare attenti". "La situazione è decisamente migliorata da un paio di settimane. Tante persone sono andata nel weekend e oggi", aggiunge l'infettivologo.