Casini operato a Bologna, intervento di "lieve entità"

(fotogramma)

A quanto apprende l'Adnkronos, Pierferdinando Casini è stato sottoposto nel pomeriggio a un intervento chirurgico, in una struttura di Bologna. L'ex presidente della Camera dovrebbe restare ricoverato per qualche giorno a seguito dell'operazione, definita di ''lieve entità''. Non si esclude però, che il leader centrista alla fine possa comunque essere presente in aula al Senato mercoledì, in occasione delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sul Mes. Non è un mistero che Casini sia uno dei più convinti sostenitori della riforma e che non vorrebbe far mancare il suo voto in una seduta così importante, visti anche i numeri ballerini della maggioranza a palazzo Madama.