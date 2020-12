Milano, Sala: "Mi ricandido a sindaco"

(Fotogramma)

"Ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco di Milano". Giuseppe Sala, a sorpresa, scioglie la riserva a annuncia sui social la sua ricandidatura alla carica di sindaco della città. "In più riprese ho sottolineato che volevo essere totalmente sicuro di avere in me le energie fisiche e mentali indispensabili per impegnarmi per un altro quinquennio, ora sento che posso farlo, anzi sento che voglio farlo ed è per questo che alla fine di questa lunga riflessione ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco di Milano", aggiunge nel suo messaggio video postato sulle sue pagine social.

"Sono fiero di aver potuto guidare Milano in un periodo così particolare: estremamente glorioso per i primi quattro anni e difficilissimo nell'ultimo. Dando per scontato che non tutti saranno d'accordo, sono fiero di come l'ho fatto", afferma ancora. "Ci sono le opinioni e ci sono i fatti: un fatto è che Milano ha vissuto una fase di straordinaria crescita e si è imposta all'attenzione del mondo per la sua attrattività".

"Mi candido a ottenere la vostra fiducia per poter guidare una nuova trasformazione di Milano. Non mi candido per completare il lavoro ma per avviare una nuova fase che sarà difficile, faticosa, ma che sono convinto riporterà Milano ad essere una città di ispirazione per il nostro Paese, per l'Europa, per il mondo", spiega ancora.

"Sono pronto, a voi decidere. Se non sceglierete me certamente avrete la possibilità di scegliere altri candidati capaci, perché così è sempre stato a Milano", conclude Sala.