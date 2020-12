Dpcm Natale, Salvini: "Uscire dal Comune entro 50 km è buonsenso"

(Afp)

"Poter uscire dal proprio comune ad esempio entro un raggio di 50 km sarebbe una misura di buonsenso". Lo scrive su Twitter, Matteo Salvini.

"Stiamo cercando di convincere il governo a fare come in altri Paesi, per non dividere gli italiani. Il Natale - sottolinea il leader della Lega - non è un lusso per ricchi: sì alla prudenza, ma no alla prigione".