Boschi contro Gruber: "Mi ha sempre interrotta"

Fotogramma

La presidente dei Deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi contro Lilli Gruber dopo la partecipazione stasera a 'Otto e Mezzo'. "Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti - ha scritto Boschi su Twitter - venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori", 'cinguetta' la deputata.