Mes, da 5S Granato no a risoluzione: "Mi astengo o voto contro"

Fotogramma

"Ho appena acquisito la risoluzione di maggioranza" sul Mes, "devo esaminarla bene. Ma a una prima lettura non vedo grandi speranze di poter votare a favore. Anzi, certamente non voterò a favore. Valuterò se astenermi o votare contro". Lo dice all'Adnkronos la senatrice M5S Bianca Laura Granato, commentando il compromesso raggiunto dalla maggioranza sulla riforma del Mes. Per quanto riguarda l'orientamento degli altri colleghi 'dissidenti', Granato osserva: "Dobbiamo fare una riunione per aggiornarci, dobbiamo rivederci per capire cosa fare. E' possibile che molti abbiano cambiato idea e deciso di votare la risoluzione".

ANCHE CRUCIOLI VOTERA' NO - Voterò contro la risoluzione di maggioranza sul Mes domani in Aula. Lo ha ribadito il senatore M5S Mattia Crucioli al capo politico Vito Crimi nel corso dell'assemblea del gruppo grillino a Palazzo Madama, secondo quanto apprende l'Adnkronos. Crucioli sarebbe stato l'unico a esprimersi in tal senso durante la riunione pentastellata. Ora si cerca di capire quali saranno le mosse degli altri 'dissidenti' grillini. "Non è escluso che Barbara Lezzi, Nicola Morra ed Elio Lannutti alla fine votino sì alla risoluzione...", dice off the records un senatore 5 Stelle. Anche il collega Fabrizio Trentacoste, un altro dei 16 senatori firmatari della lettera anti-Mes diffusa la scorsa settimana, potrebbe optare per il sì. "Tutto sarà deciso domani mattina". Anche Orietta Vanin si sarebbe riservata di decidere tra astensione e voto contrario.