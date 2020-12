Mes, Crimi: "Riforma radicale e modifica patto stabilità ora nero su bianco"

Fotogramma /Ipa

Sul Mes, "ringrazio chi ha lavorato in queste ultime giornate, le decine di parlamentari del Movimento che sono arrivati a questo punto di arrivo. Voglio ricordare tre elementi contenuti nella risoluzione che meritano di essere sottolineati. Il primo è la modifica del patto si stabilità: è la prima volta che tutti insieme diciamo chiaramente di metterlo in discussione, che bisogna andare in Europa a dire che il patto va rivisto completamente, e stiamo parliamo di una delle battaglie primordiali del Movimento. Il secondo punto ottenuto è stato quello di dire unanimemente che il carattere intergovernativo del Mes va superato e ricollocato nell'UE. Infine, è stato ribadito che nel percorso verso la ratifica della riforma del Mes si farà una verifica dello stato di avanzamento dei lavori sulla logica di pacchetto e a ciò ora si aggiungono la riforma radicale del Mes e la modifica del patto di stabilità. Questa cosa ora è nero su bianco ed è sottoscritta da tutta la maggioranza". Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi durante l'assemblea dei senatori M5S.

"E' il miglior risultato politico possibile. Il fatto ancora più importante che questo ottimo risultato lo otteniamo con il metodo del lavoro di gruppo, di squadra. Ora, alla luce di tutto questo, mi aspetto un gruppo che domani voti in maniera compatta", il commento del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli durante la riunione.