Recovery, Bonafede: "Confronto non mancherà, no polemiche infondate"

Fotogramma /Ipa

"In un momento come quello che stiamo attraversando, a tutte le forze che sostengono il Governo è chiesto senso di responsabilità. Oggi più che mai. Il confronto sul Recovery plan e la sua governance non è mancato e non mancherà. Su questo tema c'è già stato un Consiglio dei ministri, un pre-Consiglio la scorsa notte che ha compiuto significativi progressi e, ovviamente, ci sarà ancora la possibilità di confrontarsi in Consiglio dei Ministri e in Parlamento. Il Recovery plan rappresenta una grande chance da non disperdere nei rivoli di polemiche assolutamente infondate". Così in una nota il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, capo delegazione del M5S nel governo. "Ciascuna delle forze politiche continuerà a portare il suo contributo per migliorare tutto il sistema. In questi mesi abbiamo svolto un lavoro di squadra significativo. Dobbiamo continuare a lavorare con questo spirito", conclude.