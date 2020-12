Recovery, Toninelli: "Iv partito dei distinguo, basta alzare i toni"

Fotogramma /Ipa

“Il Parlamento ha dinnanzi un lavoro importantissimo da portare avanti nei prossimi giorni. Vanno convertiti in legge i decreti Ristori e bisogna approvare una manovra fondamentale per aiutare famiglie e imprese a risollevarsi. E altrettanto fondamentali saranno i prossimi mesi, quando nel 2021 arriveranno i 209 miliardi del Recovery Fund e saremo chiamati a impegnarli per ricostruire un Paese, piegato da una doppia crisi sanitaria ed economica, senza precedenti nella storia della Repubblica. Non è possibile che a Italia Viva non ne vada mai bene una, non è credibile che ci sia ogni giorno una scusa per alzare i toni e la tensione. Non è accettabile che gli italiani in difficoltà quotidianamente debbano trovarsi di fronte il partito dei distinguo. C’è bisogno di responsabilità, di maggiore equilibrio, di meno parole e di maggiore capacità di confronto costruttivo”. Lo afferma in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle, Danilo Toninelli.