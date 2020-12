Vaccino Covid, Berlusconi: "Pronto a farlo in tv"

Afp

Vaccino anti covid in diretta tv contro i no vax. Silvio Berlusconi manda un sms al Foglio per rispondere all'appello del quotidiano: "Sono pronto a farmi vaccinare quando sarà il mio turno", ha scritto il Cav che così si unisce agli altri leader che hanno appoggiato la proposta fatta oggi dal direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che chiede loro di contrastare i no vax facendosi vaccinare in tv.