M5S, Giarrusso attacca fuoriusciti: "Traditori e voltagabbana"

Fotogramma /Ipa

L'eurodeputato del M5S Dino Giarrusso attacca, in un lungo post su un social network, i quattro europarlamentari fuoriusciti dal Movimento per aderire al gruppo dei Verdi (Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi e Rosa D'Amato), definendoli "traditori del mandato elettorale" e "voltagabbana", insieme ad altri epiteti. Accusa poi i quattro colleghi di aver "lavorato contro la delegazione del M5S per mesi" e invita "tutti i colleghi" a pronunciare "parole severe e definitive" contro di loro. Giarrusso attacca infine, in particolare, Ignazio Corrao perché in passato aveva invitato deputati che avevano lasciato il Movimento a dimettersi dalla carica elettiva.