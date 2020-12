Mes, Salvini: "Robin Hood al contrario, salva banche tedesche"

Foto Fotogramma

"Il Mes dal nostro punto di vista è Robin Hood al contrario: porta via i soldi di chi ha bisogno per salvare le banche dei tedeschi che non ne hanno bisogno". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento al Senato durante le dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. "Prima di accedere a quei soldi l'Italia deve fare altri tagli: noi diciamo no, errare umano ma perseverare è diabolico. Stiamo morendo di austerità, basta con i tagli", ha aggiunto Salvini.