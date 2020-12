Recovery, Renzi: "Conte farà marcia indietro"

(Fotogramma)

"Sì". Matteo Renzi risponde così a Porta a Porta quando gli viene chiesto se, a suo parere, il premier Giuseppe Conte farà marcia indietro sullo schema di governance sul Recovery.

Perché Conte ha fatto quella proposta di governance? "Questa domanda va fatta a Conte... Abbiamo un Paese che ha bisogno dei vaccini, dei ristori, che è ancora in fase di sofferenza sulla sanità e ci mettiamo a discutere di 300 consulenti? Io non lo so perché Conte lo ha fatto. Sentendo i colleghi degli alti partiti" di maggioranza "sono tutti rimasti impressionati e basiti da questa scelta poi chi ci mette la faccia in modo tosto sono sempre io, siamo noi di Italia Viva...".

"Non sapeva niente nessuno. Ho parlato con Zingaretti e non sapeva i dettagli del piano. Da un lato c'è un questione di metodo e poi di merito, chi decide 9 miliardi alla Sanità? Per me sono pochi", dice riferendosi al piano. "Che cosa accade in casi di crisi di governo? Quello si vede al Colle...".