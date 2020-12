Renzi a Conte: "Se vuole poltrone, le nostre a disposizione"

Foto Fotogramma

"Dica ai suoi collaboratori che chiamano le redazioni dei giornali per dire che Italia Viva è in cerca di poltrone che se ha bisogno di qualche poltrona ce ne sono tre a sua disposizione, due da ministro e una da sottosegretario. Il Parlamento non è un talk show, lo spieghi ai suoi collaboratori". Lo dice Matteo Renzi dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte.

"Vorrei prendere l'occasione di questo dibattito per utilizzare parole di verità e trasparenza, come quelle che ci diciamo negli incontri privati o quelli di maggioranza, anche qui in Parlamento. Serve dirsi le cose in faccia, ora o mai più", sottolinea Renzi nel suo intervento al Senato.

"E' bene essere chiari sul punto e lo diciamo: non scambieremo il nostro sì al governo" sulla cabina di regia "con uno strapuntino o un posto a tavola", prosegue il leader di Italia Viva.

"Per giocare pulito e trasparente, noi diciamo: se c'è un provvedimento che tiene dentro la governance del Next Generation Eu e la fondazione dei servizi, noi votiamo contro. Lo diciamo con molta lealtà e lo diciamo prima".

Renzi interviene al Senato, tutto il centrodestra applaude

Mes, Camera approva la riforma