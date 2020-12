Dl Sicurezza, primo ok Camera a modifiche

Fotogramma

Primo ok alle modifiche del dl Sicurezza: la Camera ha infatti approvato in prima lettura con 279 voti a favore, 232 contrari e 9 astensioni il decreto che contiene le disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Il provvedimento passa al Senato per la seconda deliberazione.

Sono tre i deputati del M5S che hanno votato contro le modifiche ai decreti: si tratta di Fabio Berardini, Francesco Berti e Andrea Colletti. Si sono astenuti invece: Emanuela Corda, Carlo Ugo De Girolamo e Mara Lapia. Sono 17, inoltre, i grillini a non aver partecipato al voto.