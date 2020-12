Cacciari: "Crisi governo? Conte può cadere solo in un caso"

(Fotogramma)

"Questo governo non ha nessuna alternativa e può cadere solo se non si presenta in breve tempo con un piano per il Recovery Fund. Se non lo farà, il governo va a casa. Se non lo fa, non c'è niente da fare". E' il pronostico di Massimo Cacciari che, ospite di Otto e mezzo, si esprime così sul quadro politico e sulle fibrillazioni nel governo in relazione al piano per il Recovery Fund.

"Stiamo assistendo all’inizio di una bancarotta generazionale, stiamo riversando sui posteri centinaia di miliardi di debito aggiuntivo. Mi interessa che ci sia un piano per spendere i soldi del Recovery Fund che non servono per l’assistenza. Il governo dovrà dirmi se c’è un piano per parare il colpo" legato a centinaia di miliardi di debito. "Perché Conte dovrebbe gettare la spugna? Mi sembra affezionatissimo al suo ruolo. Il governo non cade perché Conte si stufa o perché c’è un'alternativa", prosegue. "Il costo del debito non ce lo paga l'Europa. Il governo dovrà prendere una decisione. O fa una manovra con una patrimoniale, ma è molto difficile, oppure si va verso la direzione di un condono, è pacifico. A meno che non decidiamo che la montagna di debito va sulle spalle di figli e nipoti...".