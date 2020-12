Cashback, a che punto siamo

(Fotogramma)

Hanno superato al momento quota 3,2 milioni i cittadini iscritti al programma Cashback per un totale di quasi 5 milioni di strumenti di pagamento elettronici attivati, direttamente dall’app IO o attraverso i canali messi a disposizione dagli altri soggetti, i cosiddetti 'Issuer Convenzionati'. Lo rende noto Palazzo Chigi.

"Sull’app IO, che nel frattempo sfiora gli 8,5 milioni di download, persistono alcuni rallentamenti limitati al caricamento di carte di credito su circuiti internazionali. Ciò dipende da problemi sull'infrastruttura di SIA S.p.A. che gestisce l’autorizzazione di queste carte e che sta lavorando per trovare quanto prima una soluzione definitiva in grado di supportare gli ingenti carichi. Malgrado i rallentamenti, a meno di 72 ore dal via, solo attraverso l’app IO sono state registrate più di 2,7 milioni di carte di credito e quasi 1,5 milioni di carte PagoBANCOMAT", spiegano ancora da Palazzo Chigi.

"Il servizio per aderire al Cashback è attivo, con tutti i canali a disposizione dei cittadini operativi. Inoltre, sull’app IO, si cominciano a visualizzare le prime transazioni con indicazione dell’importo iniziale dell’Extra Cashback di Natale accumulato".