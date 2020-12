Di Maio: "Stop spostamenti tra piccoli comuni? Un po' assurdo"

Fotogramma

E' una regola "un po' assurda e di difficile comprensione" quella che vieta gli spostamenti tra comuni a Natale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook.

"Mi auguro che la mobilità tra piccoli comuni sia assicurata", ha aggiunto Di Maio, auspicando che si "metta mano" a questa norma e indicando come un paradosso la possibilità di muoversi in una città da quasi tre milioni di abitanti come Roma e non tra piccoli comuni.

Spostamenti tra comuni, possibile modifica allo stop di Natale