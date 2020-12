Paolo Rossi, Dino Giarrusso in lacrime in tv

Le lacrime di Dino Giarrusso per Paolo Rossi. L'europarlamentare del M5S si commuove in diretta a L'aria che tira. "Ho scritto due monologhi, uno si chiamava 'La scoperta della felicità' e l'altro 'Italia-Germania, partita eterna'. Questi monologhi sono stati letti da Paolo Rossi, una persona di Arezzo glieli aveva girati. Lui mi scrisse una bellissima email, poi ci conoscemmo. Mi invitò a casa sua, vicino Arezzo. Lesse questo monologo, all'arbitro della finale Italia-Germania. La cosa più bella me la disse in quella email, 'non sai quanto ho goduto a fare gol a Schumacher sotto le gambe. Noi la Germania l'abbiamo sempre fregata'... Una cosa che scriverebbe un ragazzino, lui invece aveva 60 anni...", racconta Giarrusso. "Questa cosa mi ha commosso, oggi non è una bella giornata", dice prima di scoppiare in lacrime.