Recovery, Zampa: "Non ci sarà nessuna crisi di governo"

(Fotogramma)

"Non ci sarà nessuna crisi di governo, ci sono stati dei chiarimenti e il presidente Conte ha sciolto in Parlamento il nodo. Per chi come me vive immersa in una questione che ha a che fare con la salute, mai ho sentito più lontane queste questioni. C'è una drammatizzazione che accompagna la politica italiana, che non fa bene né alla vita politica e alle istituzioni né ai cittadini. Nessuno pensa che possa esserci una crisi di governo in una situazione drammatica come questa". Lo ha precisato la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ospite di 'Agorà' su Rai3.

"Non ci sarà nessun emendamento nella Legge di Bilancio che riguarda il Recovery Fund come qualcuno teme", ha aggiunto. "Io credo e ho sempre saputo che sarebbe stato complicato procedere, poi ci è arrivata addosso l'epidemia ed evidentemente questo ha potenziato enormente le eventuali difficoltà - ha osservato Zampa - E' avvenuto, ed è normale, che per una maggioranza nata come sfida politica c'è un prezzo da pagare e una maturità da raggiungere. Questo però non ci ha distolto da quello che dobbiamo fare".

Sul vaccino anti-Covid "dobbiamo impegnarci in una grandissima mobilitazione - ha sottolineato - dalla politica ai testimonial più ascoltati, in cui si dimostra la sicurezza con cui si può fare il vaccino. Farlo deve essere una precondizione per alcune categorie, ad esempio: un medico non può non sottoporsi al vaccino, come gli insegnanti a contatto con i giovani o chi lavora in una Rsa con persone fragili. Sono sicura che sapremo spiegare alla persone che il vaccino è una sicurezza per tutti. Io stessa mi vaccinerò".