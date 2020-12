Renzi: "Se Conte chiede pieni poteri mi alzo e dico no"

"Se Conte si alza per chiedere pieni poteri, mi alzo e dico no". Così Matteo Renzi, ospite di Stasera Italia, su Rete 4 che insiste sulla necessità di una marcia indietro del governo: "Per noi deve cambiare tutto il piano sul recovery fund, ridicolo, ad esempio, fare una struttura di consulenti".

"Prima si decide cosa fare, poi si decide chi lo fa. In Germania fanno così, sul turismo hanno messo 35 miliardi. Io - aggiunge - non ho capito con chi ha fatto questo progetto. Bella domanda".

Sul recovery "va fatto dibattito in parlamento, anche prendendo le idee delle opposizioni. Dobbiamo sentire anche i sindaci, gli amministratori", aggiunge Renzi. "Tre miliardi al turismo? Vuol dire che qualcuno non ha mai visto un albergo, è una provocazione, è una follia".