Se il governo Conte dovesse cadere ora, in un momento in cui il Recovery Plan è ancora da finalizzare e infuria la pandemia di Covid-19, l'Italia la pagherebbe "davvero cara". Lo dice il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli (Pd), rispondendo, a margine di una conferenza stampa a Bruxelles, in merito alle continue voci di stampa su un possibile cambio di esecutivo.