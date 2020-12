Sileri: "Sanità è mangiatoia, 5% fondo nazionale se ne va in corruzione"

Fotogramma

"Purtroppo la sanità rappresenta una mangiatoia, al di là del periodo Covid più o meno il 5% del fondo sanitario nazionale va via in corruzione. Con il Next Generation Ue spetterebbero alla sanità 9 miliardi, considerate che più o meno la stessa cifra se ne va ogni anno in corruzione". A dirlo il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri ai microfoni della trasmissione 'L’Italia s’è desta', su Radio Cusano Campus.

"Chi lucra sulla sanità diventa un assassino perché se togli alla sanità dei soldi destinati alla cura del cittadino, quel cittadino rimane senza cure e rischia di morire", ha sostenuto Sileri sottolineando che "bisogna fare attenzione perché su questi fondi europei ci si gettano gli avvoltoi, quegli esseri spregevoli che hanno pensato di lucrare persino sui respiratori, io li lascerei in galera di giorno e di notte li metterei nei reparti di terapia intensiva a servire lo Stato".

"I soldi sono arrivati, il problema è come vengono impiegati e chi ci mette le mani sopra. In Calabria ci sono state fatture pagate 2-3 volte, con una contabilità orale che, quando si tratta di milioni di euro, è una presa in giro, nemmeno mia nonna aveva la contabilità orale a casa", ha concluso.