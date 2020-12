Sindaco di Milano, Del Debbio: "Non mi candido"

Paolo Del Debbio non sarà il candidato del centrodestra per le elezioni comunali di Milano nel 2021. "Non sono candidato a nulla e non sarò candidato a nulla, continuo a fare il mio mestiere. Sia chiaro a tutti, io continuo a fare il giornalista. A qualcuno forse non piace questa idea...però si ciuccia il dito, come si dice in Toscana", ha detto proprio il conduttore, durante la trasmissione Dritto e Rovescio, tirandosi fuori dalla partita. Il nome di Del Debbio era tra quelli possibili per la poltrona di sindaco.

"Non è la prima volta che succede", ammette Del Debbio, già proposto come candidato sindaco del centrodestra in passato. "Per rispetto verso il mio pubblico ma anche verso i miei ospiti politici, visto che questa è una trasmissione politica, non voglio rimanere in mezzo al guado", ha aggiunto prima di iniziare la trasmissione.

Oggi si è tenuto un vertice del centrodestra a Roma, che avrebbe dovuto affrontare anche il dossier delle comunali 2021.