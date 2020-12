Spostamenti tra comuni, Zampa: "Natale si onora se calano morti"

(Fotogramma)

"Dal profondo del cuore la penso come la signora Merkel. È doloroso ma il modo migliore per onorare il Natale è fare in modo che il numero dei decessi scenda". Così Sandra Zampa del Pd, sottosegretaria alla Sanità, commenta parlando con l'Adnkronos la possibilità che si riveda il divieto degli spostamenti tra comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno.

"Prima di cambiare quelle regole - argomenta Zampa - ci si dovrebbe documentare sugli esiti in termini di numero di nuovi contagiati derivanti dal festeggiamento del giorno del Ringraziamento in Usa".

Sul vaccino anti-Covid "dobbiamo impegnarci in una grandissima mobilitazione, dalla politica ai testimonial più ascoltati, in cui si dimostra la sicurezza con cui si può fare il vaccino. Farlo - ha sottolineato Zampa - deve essere una precondizione per alcune categorie, ad esempio: un medico non può non sottoporsi al vaccino, come gli insegnati a contatto con i giovani o chi lavora in una Rsa con persone fragili. Sono sicura che sapremo spiegare alla persone che il vaccino è una sicurezza per tutti. Io stessa mi vaccinerò".