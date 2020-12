M5S, al via voto su documento Stati generali ed elezione tesoriere

(Fotogramma)

"A partire dalle ore 12 di oggi giovedì 10 dicembre 2020 fino alle ore 12 di domani venerdì 11 dicembre 2020, gli iscritti a Rousseau certificati e abilitati al voto sono chiamati per votare i 23 quesiti redatti dal Capo Politico sulle conclusioni del documento di sintesi degli Stati Generali. Nella stessa occasione l'Assemblea degli iscritti, come previsto da Statuto, è convocata per eleggere su proposta del Garante Beppe Grillo il nuovo tesoriere. La persona proposta è Claudio Cominardi". E' quanto si legge sul Blog delle Stelle.

"Le votazioni sono su base nazionale e si precisa che possono votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato", viene spiegato. "I risultati saranno pubblicati dopo le ore 15 di venerdì 11 dicembre 2020".