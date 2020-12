Bonafede contro Renzi: "Irresponsabile"

Foto Fotogramma

Alfonso Bonafede contro Matteo Renzi. "È irresponsabile attaccare il Governo di cui si fa parte, per di più da un quotidiano estero, minacciando addirittura una crisi mentre il Consiglio europeo è ancora in corso e l’Italia sta facendo valere le proprie ragioni. Questo vuol dire indebolire deliberatamente l’Italia a livello internazionale. Non solo non è accettabile, ma è irrispettoso nei confronti di tutti gli italiani", afferma il capodelegazione M5S.

Oggi Renzi ha parlato della situazione all'interno della maggioranza in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais. "Se Conte vuole pieni poteri come richiesto da Salvini, io dico di no. È un problema di rispetto delle regole. E in quel caso ritireremo il sostegno al governo", ha detto il leader di Italia Viva.

