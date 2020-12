Roma, Borrelli: "Bertolaso sindaco? Lo vedrei bene"

(Fotogramma)

''Io ho lavorato con Guido Bertolaso ed è una persona straordinaria, di grandi capacità, un uomo di grande bontà. Lo vedrei bene come sindaco di Roma, lo conosco bene. Io sono uno che ha incontrato Bertolaso casualmente, questo per dire che non è uno che guarda in faccia alle raccomandazioni, mi sono proposto da solo e poi ho fatto un percorso di vita che mi ha portato dove sono. Questo è dovuto anche ai suoi insegnamenti''. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli intervistato dall'ex ministro Antonio Guidi a Radio Radio.