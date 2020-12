Fico: "Niente ricatti, se cade Conte vedo solo il voto"

Fotogramma

"Non è tempo di ricatti. Se cadesse questo esecutivo, l'unica strada possibile sarebbe il voto. Le condizioni per una nuova maggioranza non ci sono''. Lo dice in una intervista a 'Repubblica' il presidente della Camera, Roberto Fico, commentando l'attuale situazione politica e le fibrillazioni nella maggioranza su Giuseppe Conte dopo l'altolà di Matteo Renzi. Conte ha di fatto aperto a una verifica...''Il confronto di cui parla, io non lo chiamo verifica''.

Fico si dice contrario al rimpasto: ''Non è certo quel che serve. Ben venga invece un confronto tra le forze di maggioranza, che devono trovare una linea per andare avanti. Se c'è qualcosa che non va, bisogna dirselo e affrontarlo, ma con l'obiettivo di proseguire, in un momento molto difficile per il Paese''. Se cade il governo c'è spazio per una nuova maggioranza? ''La strada maestra a quel punto sarebbero le elezioni'', taglia corto Fico.