Piano pandemico, Sileri: "Segretario generale si dimetta"

''Avendo visto i verbali in cui lui è sempre assente credo che la cosa migliore è che lui si dimetta. Io ho fatto diverse domande sui piani pandemici. Esigo una risposta su questo maledetto piano pandemico, c’era, non c’era, è vecchio è nuovo? E' stato o non è stato aggiornato e soprattutto chi lo ha fatto? E’ facile: lì c’è una direzione generale, tre direttori generali che si sono avvicendati, ci sono dei dirigenti''. Ad affermarlo il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a 'Non ' l'Arena, su La7, riferendosi al segretario generale del ministero della Salute. ''Qui non si troverà mai una catena di comando è ora di cambiare questa cosa, altrimenti i centomila morti che avremo e e arriveremo a 100mila, non sarà servito a nulla. E’ ora di cambiare questo pressapochismo. Io pretendo delle risposte e sono sicuro che anche il ministro Speranza pretende delle risposte''.