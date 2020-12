Boschi: "Accordo Iv-centrodestra? Fantapolitica"

Fotogramma

L'ipotesi di un accordo tra Italia Viva e il centrodestra "è fantapolitica". Lo dice Maria Elena Boschi, capogruppo di Iv alla Camera, che in una lunga intervista al Tg4 aggiunge sull'ipotesi rimpasto: "Di vero c'è semplicemente che l'educazione e la pacatezza nei toni di Italia Viva non è arrendevolezza. Noi siamo convinti che i problemi che solleviamo sul Piano" Recovery "e sulla Task force sono condivisi dalla maggior parte degli italiani. IV non li pone per strapuntini o per il rimpasto che per noi non è assolutamente all'ordine del giorno".

Sul Recovery Plan, domani a Palazzo Chigi col premier Giuseppe Conte "ascolteremo intanto quello che ha da dire, visto che quel che avevamo da dire noi di Iv lo abbiamo detto in Parlamento, nelle varie riunioni e in Cdm. Crediamo che ci siano degli errori, che il piano che Conte ha presentato in Cdm per l'uso dei 209 miliardi in arrivo dall'Europa, e che graveranno sui nostri figli e nipoti, è giusto decidere insieme come spenderli, non può essere un uomo solo a decidere". Boschi sottolinea "per esempio, che i 9 miliardi destinati alla sanità non sono sufficienti. E poi, non abbiamo 300 parlamentari in meno per poi avere una task force di 300 consulenti".

Sulle polemiche sugli assembramenti nelle vie dello shopping "la penso come il sindaco Sala: non possiamo colpevolizzare i cittadini se chiediamo loro di spostarsi, se chiediamo loro di usare il bonus per fare acquisti. Con i migliaia di morti che piangiamo qualcosa non ha funzionato anche dalla parte delle istituzioni", dice la capogruppo di Iv alla Camera, rimarcando come non si possa "cambiare l'orientamento ogni settimana perché questo diventa un problema per chi lavora".