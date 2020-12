Lockdown Natale, Lega discute su misure: serve via di mediazione

(Fotogramma)

Restrizioni natalizie, spostamenti tra Comuni e rispetto delle cautele sanitarie. E' iniziata con i temi legati all'emergenza coronavirus la segreteria della Lega, convocata oggi da Matteo Salvini.

"Bloccare la gente a Natale non va bene, bisognerebbe trovare una via di mediazione", avrebbe detto il capogruppo della Camera Riccardo Molinari, tra i primi a prendere la parola. "Bisogna trovare il modo - ha spiegato il presidente dei deputati - per permettere alle persone di andare a trovare i parenti". A seguire gli interventi dei governatori leghisti, a partire da Luca Zaia. Tra i primi temi affrontati, dalla trentina di dirigenti del partito, il tema delle restrizioni previste per le feste, con le norme sui comuni che "così non vanno bene".