Stefania Craxi: "Positiva al Covid, in autoisolamento da giovedì"

"Nella giornata di ieri sono purtroppo risultata positiva al COVID-19. Un virus che conferma la sua natura subdola e che, nonostante le mille accortezze e la puntuale osservazione delle regole, mi ha colpito per via familiare, ragione per la quale già da giovedì sera mi ero posta in autoisolamento". Cosi la senatrice di Forza Italia, Stefania Craxi, in una nota annuncia di essere positiva al Covid, sottolineando: "continuerò, seppur da remoto, a svolgere le attività che mi saranno possibili e a dar seguito alle iniziative intraprese, nella speranza di poter al più presto ritornare tra i banchi del Senato, magari già in occasione del voto sulla Legge di Bilancio".

La vicepresidente della commissione Affari Esteri di Palazzo Madama ha quindi lanciato un appello: "E' importante, anche nella prossimità delle feste, che il buon senso non debba venire meno e i prossimi mesi, in attesa che la campagna di vaccinazione abbia inizio e coinvolga un nuovo significativo di cittadini, sono ancora molto delicati".