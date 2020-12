Covid e Natale, Boccia: "Chiudere più possibile fino a 7 gennaio"

(Fotogramma)

"Dalle giornate prefestive fino al 6-7 gennaio è più utile chiudere per tutti. Vogliamo chiudere il più possibile". Misure più restrittive durante le feste di Natale e Capodanno per arginare la diffusione del coronavirus. E' la posizione che il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, illustra a Di Martedì.

''Penso che sia molto responsabile anche da parte nostra essere conseguenti. A maggio eravamo arrivati all 0.5 di indice contagio, di Rt, ma avendo avanti giugno luglio e agosto. Ora grazie alla misure già prese siamo su quella strada ma abbiamo di fronte gennaio, febbraio e marzo e dobbiamo essere responsabili. Dobbiamo sapere che dal 7 gennaio si riparte, ma si riparte mettendo in sicurezza le reti sanitarie il più possibile. Se non lo facciamo durante le feste di Natale, quando dobbiamo farlo...'', dice.

''In questo momento -ha sottolineato Boccia- la decisione che si aspetta riguarda tre giorni, ovvero 25 26 e 31 dicembre che tutto il resto del periodo che è già sottoposto a prescrizioni molto chiare. Ritengo che dalle giornate prefestive fino al 6-7 gennaio è più utile chiudere per tutti. Vogliamo chiudere il più possibile. La mia posizione e quella di Speranza sono note, vogliamo condividerle con le Regioni'', dice facendo riferimento all'incontro in programma domattina.

''Se la domanda è: si fa il cenone di Natale? La mia risposta è no. Ipotizzare assembramenti è folle. Ipotizzare cenoni oltre I conviventi è una cosa sbagliata. Noi abbiamo il dovere di salvare vite. I cenoni li faremo l'anno prossimo, ne sono sicuro'', afferma ancora.