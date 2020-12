Covid e Natale, confronto Conte-Speranza su stretta misure

Terminato il confronto con la delegazione Leu sulla verifica di governo, il ministro della Salute Roberto Speranza si è intrattenuto nella sala di Palazzo Chigi per continuare il confronto con il premier Giuseppe Conte, stavolta sulla nuova stretta sulle festività natalizie in arrivo. Il confronto è informale, ma necessario in vista delle misure che saranno adottate nelle prossime ore e che continuano a dividere governo e maggioranza.