Manovra, ex M5S denuncia: "Già stampata bocciatura governo a emendamenti"

Fotogramma

Fenomeni "paranormali" alla Camera, dove la Commissione Bilancio sta esaminando gli emendamenti alla manovra. Lo denuncia il deputato del Gruppo Misto Fabio Berardini, ex M5S, che intercettato dall'Adnkronos nei corridoi di Montecitorio racconta: "In Commissione è accaduta una cosa davvero singolare. Nei faldoni a disposizione dei deputati - spiega Berardini - sono spuntati fascicoli che prevedono il futuro...". "Su alcuni fascicoli sono già stampigliati i pareri del governo su emendamenti non ancora esaminati dalla Commissione", afferma il parlamentare, mostrando alcune foto scattate col cellulare dove si vedono emendamenti dell'opposizione a cui governo e relatore hanno dato parere contrario: 142.19 Brunetta, 139.6 Rampelli, 165.97 Vietina, 150.02 Garavaglia. "Mi chiedo se siamo di fronte ad una farsa", chiosa l'ex grillino.