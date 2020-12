Meloni a Cartabianca, siparietto su dieta e scintille con Annunziata

''Buonasera Meloni, la trovo molto dimagrita...''. Bianca Berlinguer accoglie così Giorgia Meloni, ospite questa sera di 'Cartabianca'. ''E' il nero che sfina...'', replica la leader di Fdi, che aggiunge sorridendo: ''Sfina il nero e anche la dieta...''. Nel corso dell'intervista, a cui partecipa anche Lucia Annunziata, non manca il confronto, che si accende quando si parla dell'ipotesi di elezioni in caso di caduta del governo. "Lei dice di votare in primavera. E da qui alla primavera cosa si fa?’", chiede la giornalista. "E' falso il principio per cui se cade un governo e si va a votare, in quel periodo non c’è un governo. C’è un esecutivo che rimane in carica per l'attività ordinaria fino alle elezioni e fino all'incarico di un nuovo presidente del Consiglio che si presenta in Parlamento per ottenere la fiducia", dice la leader di Fratelli d'Italia.

CASHBACK - "La cosa che non funziona è fare dei provvedimenti confusi. Negli altri Paesi c'è stata una linea precisa. Da noi non c'è un modello. Hanno fatto il cashback e poi il governo si è arrabbiato perché la gente è andata a fare acquisti. Decidetevi: o gli acquisti vanno fatti o non vanno fatti...''.

VACCINO COVID - ''Quando arriverà io il vaccino lo farò" sottolinea. "Lo faccio, ma penso che il problema sia capire che in Italia ci sia. Mentre discutiamo di come facciamo passare avanti i politici avanti per fare il vaccino, facciamo i nostri voli pindarici... Io lo farò quando me lo dice il mio medico di base".

SALVINI - Se Fdi dovesse superare la Lega, Matteo Salvini accetterebbe Giorgia Meloni premier del centrodestra ?" Certamente sì, perché le regole sono sempre andate così da noi'', replica Giorgia Meloni. ''Ne sono sicura, come nel 2018 fui la prima ad andare da Mattarella a chiedere l'incarico per Salvini'', ricorda la leader di Fdi, che assicura: ''Il centrodestra sta insieme per scelta, ha una visione sostanzialmente compatibile". Quanto a una domanda sui rapporti tra Salvini e Renzi, risponde: "Non lo so, deve chiederlo a Salvini o Renzi, non vivo con loro. Credo che non ci siano particolari rapporti, questo mi dice sempre Salvini e non ho motivo di dubitarne. Poi, ripeto, sono domande che dovete fare a loro...''

LEGA - Matteo Salvini ha detto che è possibile un governo di centrodestra con le forze responsabili e i voti degli scontenti del governo Conte, che ne pensa? ''Era possibile all'inizio di questa legislatura, ma oggi questo è uno scenario che vedo molto difficile, francamente'', taglia corto Giorgia Meloni che aggiunge: ''Poi, sia chiaro, per me Conte prima va a casa e meglio è...''. "Nell'attuale Parlamento Fdi è praticamente l'unico partito -avverte Meloni- che non ha mai votato la fiducia a Conte''. ''Semplicemente -ci tiene a precisare- ho paura di uno scenario nel quale arriva un governo uguale, riprendiamo Renzi... Ci mettiamo Di Maio al posto di Conte...Non credo che l'Italia si salvi così''. "Se c'è una cosa che il centrodestra ha dimostrato è che non stiamo insieme per impedire agli altri vincere le elezioni come fanno M5S e Pd. Non abbiamo dei dissensi ma delle volte abbiamo delle divergenze e abbiamo sempre trovato una soluzione comune''.