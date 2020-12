Salvini vs Azzolina: "È un ministro o il mago Otelma?"

Fotogramma

Matteo Salvini contro Lucia Azzolina, nuovo round. "Ma è un ministro o il Mago Otelma??? Se davvero vuole che si torni a scuola - scrive infatti il leader della Lega su Facebook parlando della ministra dell'Istruzione -, stabilizzi le migliaia di insegnanti precari, diminuisca il numero di alunni per classe, metta in sicurezza le scuole, preveda impianti di aerazione, assuma più insegnanti di sostegno per seguire i bimbi disabili, garantisca il tempo pieno in tutta Italia".

"Invece per tutto questo zero euro in legge di bilancio. Alla scuola servono cose concrete e buonsenso, non sedute spiritiche o banchi con le rotelle.", conclude aggiungendo l'hashtag #azzolinabocciata.