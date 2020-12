Salvini: "Al governo abbiamo dei matti"

(Afp)

"Al governo abbiamo dei matti". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Oggi è un altro giorno', su Rai 1. Gente "che litiga, mentre abbiamo 60 milioni di italiani preoccupati per l'emergenza sanitaria ed economica". Poi, parlando di un governo del centrodestra, dice: "Dove si trovano i voti per governare? Facciamo 5 proposte, scuola, lavoro, tasse e cartelle di Equitalia, per esempio e ci diamo dei mesi per approvarle", chiedendo ad altri di votare queste misure.