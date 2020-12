Italia zona rossa fino al 6 gennaio, la richiesta di Zaia

Italia zona rossa a Natale e fino al 6 gennaio. All'incontro governo Regioni, il governatore del Veneto, Luca Zaia, a quanto si apprende, avrebbe proposto "misure restrittive da zona rossa fino all’epifania" chiedendo una stretta rispetto a quanto previsto dal decreto Natale e dal dpcm varato all'inizio del mese. Diverse le regioni che si sarebbero dette favorevoli. Tra l'altro, tra gli intervenuti a sostegno di maggiori restrizioni, il Lazio, Fvg, Molise e Marche.

Nel periodo delle festività - avrebbe detto Zaia - servono restrizioni massime, e 'se non le fa il governo le facciamo noi'. La Germania è in lockdown, ha ragionato il governatore, e a gennaio è pronta a ripartire e se non chiudiamo tutto adesso ci ritroveremo a gennaio a ripartire con plateau troppo alto. Servono però - ha chiesto - ristori certi in parallelo alle chiusure.

La posizione del presidente del Veneto - sempre a quanto si apprende - sarebbe condivisa anche dai ministri Boccia e Speranza.

Covid, Boccia a Regioni: "Modello a zone funziona"