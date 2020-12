Misure per Natale, vertice con Conte: posizioni distanti

(Afp)

Riunione fiume Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza sulle misure da adottare in vista di Natale e Capodanno per contrastare la diffusione del coronavirus. Assente al tavolo la rappresentante di Iv, la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova. Il vertice è in corso da più di due ore. Le posizioni sarebbero molto distanti, difficile trovare una sintesi. E intanto è saltato l'intervento del presidente del Consiglio a Confesercenti, inizialmente in programma per le 14.30.

L'assenza di Bellanova era stata spiegata stamane da fonti di Iv: la ministra Bellanova è tutt’ora impegnata - come sanno da tempo sia il presidente Conte che i capidelegazione - in una missione a Bruxelles a tutela del Made in Italy agroalimentare e rientrerà in serata.

"La posizione di Italia Viva è chiara, ribadita nelle ultime ore anche da Matteo Renzi: sulle ulteriori misure da adottare il partito sosterrà lealmente la posizione del governo, purché si decida tempestivamente e si diano ai cittadini regole chiare", sottolineano le stesse fonti.