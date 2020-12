Salvini: "Renzi? Di lui non si fida neanche Babbo Natale"

"Renzi? Di lui non si fida più nessuno, neanche Babbo Natale, non prendiamoci in giro". Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in Senato, smentisce qualsiasi sponda tra lui e il leader di Italia Viva.

"Non ho parlato né con Renzi, né con Conte, né con Di Maio", assicura Salvini, rispondendo al Senato alle domande dei giornalisti, su un possibile nuovo governo. "La pelle la cambiano le lucertole, io sono Matteo Salvini".

"Come centrodestra saremmo pronti da domani mattina a dare una mano al Paese, daremmo risposte economiche all'altezza della situazione", assicura.

Per il leader della Lega "domani a Palazzo Chigi c'è il confronto tra Conte e Renzi sul rimpasto di governo, sui servizi segreti, siamo davvero il quarto mondo".

Quanto alla stretta di Natale contro il covid 19 chiesta anche dal governatore del Veneto Zaia, Salvini è netto: "Se la situazione sanitaria lo richiede" al governo dico "procedete, però fate come in Germania, con rimborsi automatici, lì danno fino a 10mila euro ai lavoratori autonomi. Al governo litigano, noi ci occupiamo come centrodestra di salute e lavoro", aggiunge il leader della Lega.