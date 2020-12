Di Battista contro Renzi: "Tele-gonfiato, gli interessano nomine e potere"

Fotogramma

Lungo post su Facebook di Alessandro di Battista contro Matteo Renzi, leader di Italia Viva oggi atteso a Palazzo Chigi per il confronto di Italia Viva con il premier. "A Renzi - scrive l'ex deputato M5S - non è mai interessata la Politica. Per lo meno quella nobile. Certamente gli interessano le nomine ed il potere. Non gli frega nulla dei soldi del MES (se avesse tenuto alla sanità pubblica non avrebbe tagliato miliardi su miliardi). Non gli frega nulla delle task force. Non gli frega nulla dei fantomatici pieni poteri di Conte. Nulla di nulla".

"Chissà - scrive ancora Di Battista -, forse, gli interessa la partita della cybersecurity (una partita gigante dal punto di vista economico e di potere)? Forse gli interessano le nomine in Rai? Forse gli interessano le nomine nella holding di Ferrovie dello Stato? Magari gli interessa la nomina del prossimo comandante generale dell'Arma dei Carabinieri? In lizza, infatti, pare esserci il Generale Maruccia, come scrive il Fatto Quotidiano, 'fedelissimo dell'imputato Del Sette'. Ricordo che Del Sette, ex-comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, è a processo per favoreggiamento e rivelazione di segreto nell'inchiesta Consip. L'Italia non sarà mai un Paese del tutto libero fino a quando non verranno creati percorsi trasparenti, nuovi e soprattutto sganciati dai partiti politici per le nomine pubbliche. Anche per questo - continua il pentastellato - ho chiesto al Movimento, come mia condizione imprescindibile, la creazione di un comitato di garanzia su tutte le nomine pubbliche. Per quanto riguarda Renzi suggerisco, ancora una volta, di non assecondare questo 'super-tele gonfiato' le cui bugie hanno superato ampiamente il numero dei suoi elettori. P.S. Ottima la notizia della liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo. Buon Natale a loro e alle loro famiglie".