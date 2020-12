Covid, Conte: "'Vaccino day' europeo entro il 2020"

Afp

"Ci stiamo orientando per un 'vaccino day' europeo entro la fine di questo mese, dunque entro l'anno, un giorno nel quale sarà inaugurato il piano vaccinale. Questa è una bella cosa, è molto bello che gli Stati membri non procedano ognuno per proprio conto ma tutti insieme". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento all'evento 'Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l'Italia'.

"Sono un'ottima notizia gli accordi sul bilancio pluriennale europeo e del Next Generation EU, così come quella della Recovery and Resilience Facility, appena arrivato. Sul Next Generation EU siamo in dirittura di arrivo", ha detto ancora parlando del Recovery Fund.

"Su forte impulso di diversi paesi, e con orgoglio metto tra questi l'Italia - rivendica il premier - l'Europa è stata chiamata ad affrontare questa fase con strumenti completamente diversi. Non si trattava solo di tutelare il sistema del mercato europeo ma intervenire per rendere ancora più resilienti i sistemi economici e sociali che avrebbero potuto pagare in maniera più importante le conseguenze di questa pandemia".